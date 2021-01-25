Коммунальщики потратили 8 млн рублей на замену крышек для колодцев

В открытый люк могут провалиться пешеходы

В 2020-м году в "РКС-Самара" потратили 8 млн рублей для замены сломанных или украденных крышек для водопроводных или канализационных колодцев. Всего заменили 1 380 крышек.

По итогам прошлого года в центральную диспетчерскую службу поступило 2 252 сообщения от жителей об открытых колодцах. В 2019 году заявок было меньше – поступило 1 593 звонка.

В "РКС-Самара" напоминают, что рядом с люками запрещено размещать детские и спортивные площадки, на люки не рекомендуется ставить автомобили. Также в компании отмечают, что кража люка является уголовным преступлением.

Как сообщалось ранее, в Самаре в розыске находится 186 крышек с колодцев.