В Самаре снесут аварийный дом в Промышленном районе

Елена Лапушкина дала чиновникам 60 дней, чтобы определить размер возмещения изъятых квартир собственникам аварийного жилья Фото: multilisting.su

Администрация Самары опубликовали постановление об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений расположенного на нем многоквартирного дома на улице Вятская, 26 в Самаре. В постановлении указано, что многоквартирный двухэтажный дом был признан аварийным и подлежит сносу.

Собственникам квартир департамент управления имуществом направит копию постановления в течение 10 суток. Также не позднее 60 суток до направления собственникам проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества департамент должен определить размер возмещения.