В Самаре мэрия выкупит землю в Крутых ключах под строительство школы

Новая школа в густонаселенном микрорайоне будет очень кстати Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мэрия планирует выкупить в муниципальную собственность земельный участок в микрорайоне Крутые ключи для последующего строительства на нем новой большой школы. Такая информация содержится в проекте постановления горадминистрации, который должен внести изменения в программу совершенствования организации предоставления образования на 2020 - 2025 годы. Сейчас документ проходит процедуру согласования с общественностью.

Согласно проекту документа, в микрорайне Крутые ключи мэрия планирует строительство еще одной школы. Уже известно, что новое учебное заведение должно будет быть рассчитано не менее чем на 1200 мест.

Однако для этого мэрии понадобится свободный участок земли

- Потребуется приобрести в муниципальную собственность земельные участки, пригодные в дальнейшем для формирования одной строительной площадки, - говорится в опубликованном документе.

Ожидается, что на выкуп земельных участков городской бюджет потратит около 44 миллионов рублей. Правда, конкретные сроки пока не называются. А в целом на развитие образования в городе на ближайшие три года дополнительно планируется выделить более миллиарда рублей