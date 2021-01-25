За воскресенье в Самаре коммунальщики полностью очистили от снега 70 крыш

Работы выполнят промышленные альпинисты Фото: Администрация Самары

В эти выходные погода порадовала самарцев плюсовой температурой, но после недавнего снегопада такая погода вызвала массу проблем для жителей города. Из-за таяния снега, с крыш начали падать огромные снежные массы, которые опасны как для прохожих, так и для имущества – страдают остановочные павильоны, автомобили, дорожные ограждения.

25 января на еженедельном совещании в администрации Самары на повестке дня был вопрос по расчистке кровель от снега и наледи. По данным чиновников, в Самаре сформировано 360 бригад, в составе которых – промышленные альпинисты.

На совещании рассказали, что только за воскресенье, 24 января, были полностью очищены от снега 70 кровель, а у 195 домов по периметру сбили сосульки. Всего в Самаре более 7000 скатных крыш, обрабатываются также и здания с мягкой кровлей.

- В первую очередь работы сосредоточены в районе водостоков, где могут образовываться сосульки. Наиболее активно очистка выполняется в Ленинском и Самарском районах – в частности, это обусловлено тем, что здесь дома низкой этажности, что позволяет справляться с работами быстрее, - рассказали в департаменте городского хозяйства и экологии.

Что касается остальных районов, то обслуживающим организациям поручено нарастить силы и средства для более качественной чистки крыш. Мэр Самары Елена Лапушкина отметила, что главам районов необходимо огородить наиболее опасные участки и провести работу с местными жителями. Также предупредить автолюбителей об опасности парковки своих автомобилей около строений.

- Жильцы домов должны самостоятельно проводить очистку кондиционеров от наледи и относиться к этому ответственно. Так же, остаются замечания по управляющим компаниям, сегодня недостаточно бригад кровельщиков работает на территории города, нужно усиливать работу, - подвела итог совещания Елена Лапушкина.