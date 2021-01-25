Давайте сразу клеймо с QR-кодом на лоб! Самарцы высказались об идее введения COVID-паспортов

Тех, кто сделал прививку, хотят как-то отмечать

Жители Самары рассказали, что думают об идее введения COVID-паспортов в регионе. Напомним, что такие планы обсуждаются в различных губерниях. Началось все с того, что на Госуслугах появился отдел, где можно зарегистрироваться после вакцинации и получить справку о том, что прививка сделана. Этот сертификат можно будет распечатать. На Сахалине пошли дальше и решили выдавать привившимся пациентам бейджики, в Башкортостане захотели оформлять некие паспорта. В Самаре пока таких планов нет, и жители региона этому только рады.

Лишь 5,62% опрошенных полагают, что нужен некий документ для тех, кто сделал вакцину. 9% ответивших на вопрос КП-Самара жителей отметили, что нужна пластиковая карточка. Большая же часть отреагировала негативно, заявив, что лучше уж сразу ставить клеймо с QR-кодом на лоб, чтобы не потерять.

До этого Татьяна Голикова заявила, что ввести некий международный COVID-паспорт невозможно из-за большого количества согласований и ограничения передвижения людей.