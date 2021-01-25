Студент военной кафедры в Самаре осужден условно за призыв к экстремизму в интернете

Суд признал молодого человека виновным в призывах к экстремизму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Студент военной кафедры Самарского университета осужден условно на 1 год и 6 месяцев лишения свободы за экстремистскую деятельности в сети Интернет.

В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники УФСБ России по Центральному военному округу установили причастность студента военной кафедры к осуществлению экстремистской деятельности. Как выяснилось, из-за публичных призывов к экстремизму, в отношении студента возбудили уголовное дело.

В декабре 2020-го года Красноглинский районный суд Самары признал студента виновным и вынес приговор молодому человеку, назначив ему 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно. Также он не может в такой же срок заниматься деятельностью, связанной с работой в интернете.