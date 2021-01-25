В мэрии Самары ответили на опасения жителей насчет застройки лесопарка им.60-летия Советской власти

Для местных жителей лесопарк стал уголком нетронутой природы в мегаполисе Фото: Ольга НОВИКОВА

В мэрии Самары ответили на опасения горожан насчет застройки территории лесопарка им.60-летия Советской власти в границах ул.Ташкентская, Стара-Загора, Алма-Атинская и Московского шоссе. Опасения местных жителей вызвало голосование по выбору общественных пространств для благоустройства.

- В конце 2020 года мы пытались внести изменения в проект новых правил застройки и землепользования и установить для лесопарка и других зеленых территорий города зону Р-4, полностью защищающую от застройки, - рассказали представители инициативной группы. – Но мнение сотен жителей было проигнорировано. В частности, Лесопарк был переведен в зону Р3, позволяющую капитальную застройку под отдельные категории. С 15 по 25 января на сайте мэрии шел очередной опрос жителей по выбору зон для благоустройства, куда включили и лесопарк. Подписи за него даже собирали управляющие микрорайонами. Однако конкретный проект благоустройства пока отсутствует, то есть нам предлагают голосовать за «кота в мешке». А когда начнут рубить деревья и строить, будет уже поздно. В 2019 году люди уже голосовали за минимальное благоустройство лесопарка, даже готовили проект, но он не устроил мэрию. Утверждать проект мы должны вместе, бережно относится к каждому дереву, каждому кусту.

В результате защитники лесопарка призвали неравнодушных самарцев вовсе не голосовать за его благоустройство из-за отсутствия конкретного проекта. Однако в мэрии объяснили: проект появится позже и заверили – он будет обязательно согласован с людьми.

- Сейчас на голосование выставлено 99 общественных территорий, из которых горожане должны выбрать 20. Для этих 20 территорий будут разработаны проекты благоустройства, которые пройдут процедуру согласования и утверждения с местными жителями, - объяснили в мэрии журналисту «КП-Самара». – После этого эти 20 проектов будут еще раз выставлены на рейтинговое голосование. Те, кто наберет больше всего голосов, будут благоустраиватьяс в первую очередь.