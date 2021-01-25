В Самаре перекрыты температурные рекорды за 19 лет

Температурные рекорды за десятки лет побиты в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в прошедшие выходные были перекрыты температурные рекорды за несколько десятков лет. Об этом говорится в сообщении Приволжского УГМС.

Как сообщают синоптики, в Самаре в воскресенье, 24 января, была зафиксирована температура в 3,4 градуса тепла. Эта самая теплая погода с 2002 года, было 1,4 градуса.

Тепло было по всей области. Рекорды 19-летней давности также побиты в поселках Аглосе, Авангарде и Безенчуке. В Челно-Вершинах перекрыт показатель 1959 года, в субботу было 1,8 градуса, на 0,3 теплее, чем 62 года назад. Еще более давние рекорды побиты в Большой Глушице и Серноводске, где в субботу потеплело до 2,5 градуса. В 1956-м году в Большой Глушице фиксировали +1,7 градуса, в Серноводске - +1,4.