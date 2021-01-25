Стало известно имя нового секретаря тольяттинского отделения "Единой России"

Максим Васильев стал секретарем отделения

Стало известно, кто возглавит тольяттинское отделение партии "Единая Россия". Новым секретарем станет Максим Васильев, который сменит на посту Галину Муконину, депутата "Единой России" седьмого созыва, дипломированного педагога. По предварительной информации, Галина Валентиновна получила повышение на основной работе.

Максима Васильева на эту должность рекомендовали однопартийцы: молодого человека дважды избирали в гордуму, он является сотрудником департамента городского хозяйства горадминистрации.

- По мнению однопартийцев, этот молодой энергичный человек способен эффективно организовать работу местного отделения «Единой России» в напряженный период выборов в губернскую и государственную думы, - отметили в партии.