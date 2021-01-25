Депутаты-волонтеры "Единой России" передали медикам чайные наборы и медоборудование

Депутаты передали медикам районных больниц подарки и оборудование, необходимое для работы с пациентами

Депутаты-волонтеры "Единой России" передали медикам районных больниц подарки и оборудование, необходимое для работы с пациентами.

Медперсонал районных больниц трудится наравне со своими коллегами из областной столицы и городских округов, при этом уровень ответственности больше, ведь здесь врачей знают все.

Первый заместитель председателя самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева передала чайные наборы для работников Ставропольской ЦРБ и персоналу Центральной районной больницы в Шигонах.

Медработникам также передали 19 пульсоксиметров, которые определяют пульс и степень насыщения крови кислородом. Они помогут врачам осуществлять оперативную диагностику пациентов.

Новый системный блок и монитор от депутата Татьяны Бодровой появился в методическом кабинете Красноармейской Центральной районной больницы.

«В районных больницах сейчас ситуация тоже выправляется. Стараемся оказать помощь всем, кто в ней нуждается, и поддержать сельских врачей. Во многих медучреждениях региона появились новые компьютерные томографы, много нового оборудования. Мы понимаем, что на медучреждения сейчас легла огромная нагрузка, и любая наша поддержка врачам очень важна. Вместе с однопартийцами продолжаем помогать больницам и поликлиникам», - рассказала Екатерина Кузьмичева.