В Самаре храм судится с мэрией из-за крестильни

В Самаре храм судится за право собственности на здание крестильни Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Приход храма во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Самаре подал иск к городской администрации, департаменту управления имуществом и департаменту градостроительства с требованием признать право собственности на нежилое строение - Крестильный храм не улице Чапаевской.

Здание площадью 255 кв. метров было построено в 2015 году, в нем 159,8 кв. метров основных помещений и 95,2 кв. метра вспомогательных помещений. Здание построено на земельном участке с разрешенным видом использования для строительства крестильного общей площадью 123 кв. метров.

Предварительное заседание по производству состоится в начале марта текущего года.