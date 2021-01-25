Тольяттинец, ударивший приставов в суде, заплатит штраф

Тольяттинец в зале суда ударил судебных приставов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти вынесен приговор местному жителю Юрию Марьясову, который ударил судебных приставов в зале суда. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

Как выяснилось в ходе следствия, в июне 2019 года мужчина находился в зале суда Комсомольского района города Тольятти и там ударил судебных приставов в плечо и спину. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

В ходе судебного заседания было установлено, что в результате произошедшего приставы получили травмы, не опасные для жизни и здоровья. В итоге суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в 10 тыс. рублей.