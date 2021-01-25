Лаборатория Самарского университета станет базой для инжинирингового центра НОЦ

Глава региона обсудил перспективы применения разработок для промышленных предприятий

Наработки ученых Самарского университета стали одним из базовых направлений работы научно-образовательного центра "Инженерия будущего", созданного в Самарской области и объединяющего девять регионов страны.

Со студентами аспирантами и преподавателями Самарского национального исследовательского университета им. Королева в понедельник, 25 января, в Татьянин день, встретился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

С первых курсов студенты здесь имеют возможность заниматься научными разработками, в том числе, в лабораториях, каждая из них имеет уникальную специализацию.

В лаборатории аддитивных технологий ведется разработка и последующее изготовление сложнопрофильных деталей для ведущих промышленных предприятий региона методом 3D-печати. Лаборатория станет базой для размещения инжинирингового центра, который создается в рамках НОЦ.

С 2020 года в Самарском университете развивается лаборатория криогенной техники. Здесь создаются энергопроизводящие устройства, использующие низкопотенциальную энергию сжиженного природного газа и других криогенных веществ. Эти разработки очень важны для условий крайнего севера и Арктики.

Глава региона обсудил перспективы применения разработок для промышленных предприятий, а также подготовку специалистов для работы с инновационными материалами на производствах.

«Самарская область обладает уникальным научно-образовательным потенциалом и для каждого человека, который хочет получить качественное образование, специальность по своим интересам. Важным подтверждением этому является и то, что наш научно-образовательный центр в прошлом году победил в конкурсе и получил статус мирового уровня. НОЦ "Инженерия будущего" объединил университеты из 9 регионов, в том числе все ведущие вузы Самарской области. Это мост в будущее нашего региона, – сказал Дмитрий Азаров.