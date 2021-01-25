На пересечении улиц Победы и Гагарина начались работы

В Самаре начались строительные работы на пересечении улиц Победы и Гагарина, где планируют построить 22-этажный дом.

Пользователи в twitter выложили видео, на котором запечатлен момент, когда экскаватор раскапывает грунт, который вывозят самосвалы.

Жители интересуются, на каком основании начались работы и насколько они законны.

Ранее местные жители высказывались против застройки на данном участке, однако, в региональном минстрое не нашли оснований для отмены строительства высотного дома на данной территории.