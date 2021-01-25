Дмитрий Азаров обсудил с активистами «UrbanClub» СамГТУ благоустройство городских пространств

Дмитрий Азаров встретился со студентами СамГТУ, которые увлекаются урбанисткой

В День российского студенчества, 25 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился со студентами СамГТУ, которые увлекаются урбанисткой. Они занимаются разработкой проектов по модернизации городской среды на базе Центра городских инициатив «UrbanClub».

Центр был открыт в СамГТУ по инициативе студентов в ноябре прошлого года. Он объединил креативные идеи юных урбанистов, опытный взгляд преподавателей-архитекторов и запросы муниципальных властей на создание наиболее интересных проектов по благоустройству.

Участники «UrbanClub» уже разработали проект благоустройства дворов в Самаре по адресам Владимирская, 38 и проспекте Карла Маркса, 10. Эти территории планируют благоустроить в этом году по национальному проекту «Жилье и городская среда».

«То, что в вузе есть такой клуб, меня очень порадовало. Я хотел бы поблагодарить всех инициаторов его создания. Считаю эту идею очень важной и своевременной. Мы крайне заинтересованы в сотрудничестве с центром, где собрались творческие и профессиональные люди, которые чувствуют общественные запросы, что очень важно», - сказал губернатор.

По итогам встречи глава региона поручил представителям профильных министерств взять в проработку каждое предложение Центра городских инициатив, а также активнее привлекать его участников к работе по реализации проектов в области градостроительства и формирования комфортной городской среды.