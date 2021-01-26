В Самаре привлекли к ответственности 170 нарушителей масочного режима

Нарушителям масочного режима грозит административный штраф Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре действуют некоторые ограничения на время нестабильной эпидемиологической обстановки, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Постановлением губернатора Самарской области в городе действует обязательный масочный режим в общественных местах. Контролирующие органы особенно следят за исполнением введенных на время пандемии правил в общественном транспорте Самары. Так, с октября прошлого года в транспорте ежедневно проводятся рейды контролирующих органов, совместно с сотрудниками полиции.

- По состоянию на 25 января количество фигурантов административных дел увеличилось до 170 человек. В ходе рейдовых проверок, охватывающих все виды общественного транспорта, протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ составляются сотрудниками правоохранительных органов. Далее материалы направляются в судебные органы для вынесения решения по каждому конкретному случаю, - рассказал заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин.

Напомним, что санкцией данной статьи административного кодекса предусматривается наложение штрафа в размере до 30 тысяч рублей, а за повторное нарушение – до 50 тысяч рублей.

Контролирующие органы проверяют наличие масок у пассажиров, а также делают замечания по способам ее ношения. Например, если маска не закрывает нос, то просят поправить средство защиты, так как эффективность маски в этом случае сводится к нулю. Если среди пассажиров встречается наиболее упрямый «антимасочник», то дискуссии с ним излишни, так как это только навредит общественному спокойствию остальных пассажиров.

- Упрямых пассажиров приходится высаживать из салонов. Это – одна из первых мер, внедренных в Самаре при ужесточении требований, когда ситуация с распространением коронавирусной инфекции осложнилась, - рассказали в администрации Самары.

На сегодня уже 1 369 человек были высажены из общественного транспорта за проезд без средств защиты, а 9 998 человек не смогли даже зайти на платформу в метрополитене Самары.