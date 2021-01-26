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Многодетной матери из Самарской области дали условный срок за невыплату алиментов своим детям

Если женщина продолжит уклоняться от выплаты алиментов, то условный срок заменят на реальный
Наталья АРТЯКОВА
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Ранее женщину лишили родительских прав

Ранее женщину лишили родительских прав

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многодетная мать троих детей из Шенталинского района Самарской области уклонялась от выплаты алиментов. После лишения родительских прав она обязаны была выплачивать своим детям ½ от всех видов своего заработка, однако мать уклонялась от исполнения своих родительских обязанностей. В результате накопился долг на содержание несовершеннолетних детей в размере 480 тысяч рублей.

- Судебным приставом отделения судебных приставов Шенталинского и Исаклинского районов Самарской области в отношении должницы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», - рассказали в пресс-службе ФССП по Самарской области.

Суд назначил многодетной алиментщице наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Если женщина продолжит уклоняться от выплаты алиментов, то условный срок заменят на реальный.