В Самаре на Московском шоссе построят новый жилой комплекс

ЖК "Московское" из четырех зданий будет рассчитан на 482 квартиры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кредитная организация Банк «Дом.РФ» предоставил ГК «Владимир» кредитную линию на 1,4 миллиарда рублей на строительство нового жилого комплекса «Московское» в Самаре.

Объект будет представлять собой четыре жилых здания высотой от 12 до 20 этажей на 482 квартиры. Новые дома расположатся на пересечении Московского шоссе и улицы Бубнова. Ранее администрация Самары согласовала со строительной фирмой «Владимир» отклонение от предельных параметров строительства на трех территориях площадью 8,4 тысячи квадратных метров в этом районе.

Группа компаний «Владимир» планируют ввести жилой комплекс в эксплуатацию уже в конце 2024 года.