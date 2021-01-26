В Самарской области женщина не уступила дорогу и отправила другого водителя в больницу

Две белые иномарки получили серьезные повреждения после удара Фото: ГУ МВД по Самарской области

ДТП в городе Кинель произошло 25 января около половины второго дня. По данным ГУ МВД по Самарской области, женщина 1983 года рождения, управляя автомобилем «Киа», не уступила дорогу автомобилю «Шевроле», который двигался по главной.

- В результате аварии на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, пострадал 32-летний водитель автомобиля Шевроле. Мужчину госпитализировали в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Как рассказали полицейские, в момент аварии женщина за рулем находилась в трезвом состоянии. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по данному происшествию, по результатам которой будет принято процессуальное решение.