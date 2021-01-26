В Самарской области на пожаре пострадала 73-летняя женщина

В селе Тимофеевка произошло возгорание частного дома площадью 90 кв.м Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром, 25 января, пожарным поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Тимофеевка Ставропольского района. Подразделения привлекались по повышенному рангу сложности «1 БИС».

По данным ГУ МЧС по Самарской области, на улице Октябрьская, 147 горел частный дом на площади 90 квадратных метров. В течении получаса пожар был ликвидирован силами 20 пожарных и 7 единиц спецтехники.

- В результате пожара пострадала женщина 1947 года рождения. Пострадавшую госпитализировали в больницу, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.