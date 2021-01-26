В мусорном контейнере в Самаре нашли 20 «ядовитых» ламп

Ртутные лампы были без повреждений, поэтому не представляли опасность для окружающих Фото: Экостройресурс

Житель Самары обнаружил в контейнере для сбора мусора на улице Водников, 83 около 20 штук ртутных ламп. Проявив образованность и сознательность, мужчина позвонил региональному оператору "Экостройресурс" и сообщил об опасной находке.

На место выехали специалисты отдела контроля регионального оператора, которые провели тщательный осмотр контейнерной площадки и составили акт о выявлении несоответствия принимаемых отходов.

- К счастью, все лампы оказались целыми, без повреждений. При попадании на открытый воздух она начинает испаряться. Именно в виде паров ртуть представляет наибольшую опасность для человека и окружающей среды, - объяснили специалисты.

Как рассказали в пресс-службе регоператора, управляющие компании или органы местного самоуправления обязаны организовать места для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и других опасных отходов (батарейки, градусники и т. д) и проинформировать жителей о расположении таких мест.

Отметим, что по закону нельзя выбрасывать ртутьсодержащие отходы в контейнеры ТКО, такие неправомерные действия наказываются административными штрафами. Отходы первого класса опасности должны утилизироваться особым способом. В Самаре потребители могут транспортировать ртутьсодержащие лампы без видимых повреждений по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 74 (ГУП СО Экология).