Четверо друзей из Самары получили условный срок за сбыт поддельных денег

Суд Октябрьского района назначил осужденным наказание в виде лишения свободы условно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Четверых жителей Самары признали виновными в совершении нескольких преступлений по части 1 статьи 186 УК РФ «Хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации». В зависимости от роли каждого, суд назначил им наказания на различный срок лишения свободы условно.

- Установлено, что в 2018 году осужденные, действуя самостоятельно и группой лиц по предварительному сговору, неоднократно приобретали поддельные банковские купюры, номиналом 5 тысяч рублей, а всего не менее 25 купюр, через «Интернет», а после реализовывали их на территории города Самары, приобретая на полученные денежные средства продукты питания и мобильные телефоны, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

Позже, при проведении обыска в квартире одного из преступников, сотрудники полиции обнаружили наркотическое вещество. Экспертизой было установлено, что найденное вещество – гашиш, общей массой 35,02 грамма.

Суд Октябрьского района города Самары назначил мошенникам наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 1,6 месяца условно, в зависимости от роли в совершении преступления. Что касается мужчины, у которого в квартире, помимо фальшивых купюр, нашли наркотики, то ему назначено лишение свободы условно на срок 3 года и 3 месяца с испытательным сроком 3 года.