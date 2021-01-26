Житель Самары, который облил пенсионера бензином и поджег, отсидит в колонии особого режима 18 лет

В Самаре вынесли приговор мужчине, который в шутку поджег пенсионера в парке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Страшный инцидент произошел 19 августа 2019 года в Самаре. По данным следователей, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил пенсионера с особой жестокостью в сквере Высоцкого.

- По данным уголовного дела, 38-летний мужчина из хулиганских побуждений облил 71-летнего пожилого прохожего легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Пострадавшего госпитализировали с ожогами в больницу, где тот через несколько дней скончался, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

Самарский областной суд признал задержанного виновным в совершении преступления по подпункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью» и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет в колонии особого режима.