В Самарской области вдвое увеличено количество пунктов для вакцинации от коронавируса

В регионе продолжается вакцинация Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в два раза возросло количество прививочных пунктов для вакцинации от коронавируса.

Во время заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции министр здравоохранения региона Армен Бенян доложил о выполнении поручения губернатора Дмитрия Азарова по увеличению числа прививочных кабинетов. Их число возросло в два раза, до 137.

Отдельно Дмитрий Азаров поручил открыть прививочный кабинет в поселке Рощинский, где проживает большое число военных и членов их семей.

В регион продолжает поступать вакцина от коронавируса. На сегодняшний день в регион уже пришли 21 242 вакцины. До 8 февраля ожидается 51 100 доз, до 28 февраля - еще 79 200. Записаться на прививку можно на сайте госуслуг, на портале единой электронной регистратуре (ЕЭР), в контактом центре и непосредственно в поликлинике.