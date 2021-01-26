Дмитрий Азаров поручил проверить информацию о принудительной вакцинации студентки

Вакцинация от коронавируса является добровольной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил проверить информацию о том, что в Новокуйбышевском медицинском колледже студентку принуждают прививаться от коронавируса.

Ранее появилось видео, на котором студента медицинского колледжа рассказывает, что ее принуждают делать вакцинацию перед тем, как идти в больницу на практику. Вакцинацию, по ее словам, заставляет пройти завуч "принудительно-добровольно". Девушка отмечают, что имеет ряд противопоказаний, которые не учитывают.

Глава региона поручил провести проверку. "Разбирайтесь, действительно ли такое было, либо фейк-ньюс очередной", - сказал губернатор и напомнил, что вакцинация носит добровольный характер.

Ранее сообщалось, что в регионе вдвое увеличено количество пунктов для вакцинации от коронавируса. Записаться на прививку можно на сайте госуслуг, на портале единой электронной регистратуры (ЕЭР), в контактом центре и непосредственно в поликлинике.

За прошедшие сутки в Самарской области выявили 279 новых случаев заражения коронавирусом.