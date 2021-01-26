Дмитрий Азаров поручил отработать меры как обезопасить детей от политических провокаций

Самарские родители просят защитить общественные пространства от "мирных прогулок" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил руководителю департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Владимиру Бурыкину проработать меры, как обезопасить детей от политических провокаций.

Ранее к главе региона обратились представители родительского сообщества, которые потребовали защитить детей от «мирных прогулок». Родители отмечают, что необходимо оградить от подобных шествий территории школ, учреждений среднего и высшего образования, а также общественных пространств, которые предназначены для отдыха и прогулок с детьми.

«Даю поручение Владимиру Николаевичу Бурыкину в течение 48 часов отработать с коллегами из правоохранительных органов все меры обеспечения безопасности детей и жителей региона по всем муниципальным образованиям. Мы обязаны защитить жизнь и здоровье людей, оградить детей от втягивания в противоправные действия. Мы должны действовать сообща», - сказал губернатор.