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Дмитрий Азаров поручил отработать меры как обезопасить детей от политических провокаций

Предложения по безопасности должны быть представлены через 48 часов
Сергей ЧЕРНЫХ
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Самарские родители просят защитить общественные пространства от "мирных прогулок"

Самарские родители просят защитить общественные пространства от "мирных прогулок"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил руководителю департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Владимиру Бурыкину проработать меры, как обезопасить детей от политических провокаций.

Ранее к главе региона обратились представители родительского сообщества, которые потребовали защитить детей от «мирных прогулок». Родители отмечают, что необходимо оградить от подобных шествий территории школ, учреждений среднего и высшего образования, а также общественных пространств, которые предназначены для отдыха и прогулок с детьми.

«Даю поручение Владимиру Николаевичу Бурыкину в течение 48 часов отработать с коллегами из правоохранительных органов все меры обеспечения безопасности детей и жителей региона по всем муниципальным образованиям. Мы обязаны защитить жизнь и здоровье людей, оградить детей от втягивания в противоправные действия. Мы должны действовать сообща», - сказал губернатор.