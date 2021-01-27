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В Самарской области к концу недели выпадет снег

Ожидается от -1 до -6 градусов
Вячеслав СОРОКИН
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В Самарской области вновь ожидается снег

В Самарской области вновь ожидается снег

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в конце недели ожидается снегопад, местами метель, сообщили в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, в области в ближайшие дни ожидается от -1 до -6 градусов, в ночное время температура может опустится до -13 градусов.

Погожа изменится во второй половине недели, когда выпадут осадки - в пятницу ожидается снегопад, при этом температура практически не изменится.

В третьей декаде декабря установились температуры воздуха, в среднем на 7 градусов выше многолетних значений. В Самарской области были побиты многолетние температурные рекорды.