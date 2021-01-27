В Самарской области к концу недели выпадет снег

В Самарской области вновь ожидается снег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в конце недели ожидается снегопад, местами метель, сообщили в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, в области в ближайшие дни ожидается от -1 до -6 градусов, в ночное время температура может опустится до -13 градусов.

Погожа изменится во второй половине недели, когда выпадут осадки - в пятницу ожидается снегопад, при этом температура практически не изменится.

В третьей декаде декабря установились температуры воздуха, в среднем на 7 градусов выше многолетних значений. В Самарской области были побиты многолетние температурные рекорды.