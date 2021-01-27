Этой первый товарищеский матч «Акрона» на сборах. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Тольяттинский «Акрон» сыграл вничью с сербским клубом «Раднички» из города Ниш на сборе в турецком Белеке. Встреча закончилась со счетом 1:1, единственный гол у тольяттинцев забил Азнаур Герюгов.

Этой первый товарищеский матч «Акрона» на сборах. Следующую игру красно-черные проведут в понедельник, 1 февраля, против казахстанского «Кайсара».

Напомним, «Акрон» выступает в ФНЛ. Это первый для тольяттинской команды сезон в Футбольной национальной лиге. На зимний перерыв подопечные Игоря Пикущака ушли на 19-ом из 22-х месте.