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Житель Тольятти сообщил, что его брат готовится устроить теракт в мавзолее Ленина

К счастью, информация не подтвердилась, на мужчину возбудили уголовное дело
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Сейчас расследование продолжается

Сейчас расследование продолжается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Странный звонок ночью 24 января поступил правоохранителям из Воронежской области. Неизвестный сообщил им, что днем 25 января его двоюродный брат собирается совершить теракт в Москве, в частности в мавзолее Ленина на Красной площади.

- Полицейские и сотрудники УФСБ установили, что звонили из Тольятти. На место происшествия выехала следственного оперативная группа, взрывных устройств обнаружено не было, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Подозреваемого задержали в его квартире. Им оказался 39-летний мужчина, с 2010 года состоящий на учете в Психоневрологическом диспансере. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело. Фигурант сейчас находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

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