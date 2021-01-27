В Самаре покажут киношедевры Ларса фон Триера

Режиссер Ларс фон Триер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С января по апрель 2021 года ЦРК «Художественный» покажет фильмы одного из самых провокационных режиссеров современности – Ларса фон Триера. Показы приурочены к 65-летию кинематографиста, родившегося 30 апреля 1956 года. Зрители увидят 8 картин, охватывающих почти четыре десятилетия.

- 29 января в 19.00 – «РАССЕКАЯ ВОЛНЫ»/ Breaking the Waves (Дания, Швеция, Франция, Нидерланды, Норвегия, Исландия, Испания, 1996, драма, 159 мин., 18+);

- 30 января в 19.00 – «САМЫЙ ГЛАВНЫЙ БОСС»/ Direktøren for det hele (Дания, Швеция, Франция, Италия, Германия, Исландия, 2006, комедия, 99 мин., 16+);

- 24 февраля в 19.00 (киноклуб «Треугольник) – «МАНДЕРЛЕЙ»/ Manderlay (Дания, Швеция, Нидерланды, Франция, Германия, Великобритания, Италия, США, 2005, драма, 139 мин., 16+);

- 25 февраля в 19.00 – «ЭПИДЕМИЯ»/ Epidemic (Дания, 1987, ужасы, драма, 106 мин., 16+);

- 17 марта в 19.00 (киноклуб «Треугольник») – «ИДИОТЫ»/ Idioterne (Дания, Швеция, Франция, Нидерланды, Италия, Испания, 1998, драма, комедия, 117 мин., 18+);

- 18 марта в 19.00 – «ЕВРОПА»/ Europa (Дания, Швеция, Франция, Германия, Швейцария, Испания, 1991, триллер, драма, 112 мин., 16+);

- 28 апреля в 19.00 (киноклуб «Треугольник) – «ТАНЦУЮЩАЯ В ТЕМНОТЕ»/ Dancer in the Dark (Дания, Швеция, США, Аргентина, Великобритания, Германия, Исландия, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Франция, 2000, мюзикл, драма, криминал, 140 мин., 16+);

- 29 апреля в 19.00 – «ЭЛЕМЕНТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»/ Forbrydelsens element (Дания, 1984, триллер, драма, криминал, 104 мин., 16+).