Эх, прокачусь: МТС выяснила, какие лыжные трассы популярны у самарцев этой зимой

А где катаетесь вы? Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным МТС, в декабре 2020 – январе 2021 года жители Самарской области провели на лыжне в два раза больше времени, чем в прошлом году. Это связано, в первую очередь, с ограничениями, вызванными пандемией – многие предпочли поездки по региону и зимние виды спорта путешествиям по России или за рубеж. Чаще всего самарцы выезжали покататься на лыжах в начале новогодних каникул – с 3 по 5 января, а также в первой половине дня по воскресеньям.

Горные лыжи среди жителей Самарской области оказались более популярны, чем беговые: чемпионами по потреблению мобильного трафика стали горнолыжные комплексы «Сок» на Красной Глинке и «Склон» в Малой Царевщине. Лыжная база «Чайка» заняла в списке третье место, причем ее посетители пользовались мобильным интернетом во время лыжных забегов почти в полтора раза реже, чем любители горных склонов. В пятерку самых востребованных среди самарцев мест для катания на лыжах вошли также лыжная база «Динамо» и горнолыжный комплекс «Волжский утес».

Самыми востребованными сервисами среди поклонников зимнего спорта оказались соцсети, мессенджеры и видеоплатформы, а также музыкальные стриминговые приложения.