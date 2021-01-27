В Самаре появился еще один театр, но он ворует деньги с банковских карт посетителей

Самарец перешел по ссылке и попал на сайт театра, о котором ранее никогда не слышал Фото: Скриншот сайта

Начинающий театрал Артем лишился 50 с лишним тысяч рублей, попытавшись купить билеты на спектакль в несуществующем драмтеатре.

- В январе через Телеграм-бот я познакомился с девушкой по имени Анна. Она веселая, интересная, обсуждали с ней кино и спектакли, она предложила вместе в театр сходить, - рассказывал позже Артем полицейским. – Я перешел по ссылке, купил два билета, но денег сняли больше, чем нужно. Я связался со службой поддержки, передо мной извинились, сказали, что это техническая ошибка, попросили номер карты. После этого деньги сняли повторно.

В итоге парень потерял 52,3 тысячи рублей, с девушкой не встретился, на спектакль не попал. Да это и не возможно. Ссылка, которую ему прислала Анна, ведет на сайт театра под названием «Государственная Драматическая Эстрада», который якобы был основан в 1987 году артистом Большого драматического театра Юрием Томошевским.

В Самаре театр якобы расположен на пл.Куйбышева - по месту «прописки» Самарского театра оперы и балета Фото: Скриншот сайта

Основная сцена театра, судя по данным, опубликованным на сайте, расположена в Санкт-Петербурге, филиалы – в разных городах России, в том числе в Самаре. В нашем городе сцена якобы расположена по адресу пл.Куйбышева, 1 . То есть по месту «прописки» Самарского театра оперы и балета.

Как рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник, в полиции уголовное дело уже возбудили по статье «Мошенничество», но подозреваемых в нем пока нет.