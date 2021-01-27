В Самарской области стабильное количество заразившихся за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре и Тольятти больше всего новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

За прошедшие сутки в областной столице 96 заразившихся, в автограде - 81. На остальных территориях значительно меньше. Не считая Самары и Тольятти, во главе списка Сызрань, где 16 новых случаев.

Всего в регионе 275 новых заразившихся, из них 240 - из числа заболевших ОРВИ и внебольничной пневмонией, у 35-ти выявили коронавирус при профосмотре.

За сутки умерли 11 человек. Среди них восемь женщин в возрасте от 60-ти до 90 лет и трое мужчин 60-ти, 72-х и 73-х лет. Многие имели сопутствующие заболевания.

Всего с начала пандемии заразились 39 136 человек, из них вылечились 36 137 заболевших, умерли 803.

Руководитель информационного центра оперштаба по борьбе с коронавирусом, главврач тольяттинской городской больницы №5 Николай Ренц рассказал, насколько безопасна вакцина, которую сейчас используют. По его словам, «вакцинация является единственной гарантией, что эпидемия прекратится»