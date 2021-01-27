В Самарской области на пожаре пострадал подросток

Пожар потушили до приезда сотрудников МЧС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На пожаре в Елховском районе Самарской области пострадал 12-летний подросток.

По данным регионального МЧС, во вторник, 26 января, произошел пожар в селе Елховка на улице Мостовой. Сообщение поступило в 6:50. Пожарные прибыли на место происшествия и выяснили, что в частном доме горели домашние вещи.

Возгорание было ликвидировано до приезда сотрудников МЧС. На место выезжали 3 человека и 1 единица техники.

Ранее сообщалось, что в Самаре в одной из квартир на проспекте карла Маркса на пожаре пострадал 71-летний мужчина.