На пожаре в Самарской области пострадала 71-летняя женщина

Сотрудники МЧС выезжали на пожар в Богатовском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Богатовском районе Самарской области во вторник, 26 января, произошел крупный пожар. По данным регионального МЧС, горел деревянный пристрой к двум квартирам, чердачное перекрытие над ними и мебель в одной из квартир одноэтажного дома.

Сообщение о возгорании на улице Песочной поступило в 11:43. На место прибыли 3 человека личного состава и 3 единицы техники. Пожаром охватило площадь в 50 кв. метров.

Ликвидировать возгорание удалось в 12:20. На пожаре пострадала 71-летняя женщина.

Ранее сообщалось, что на пожаре в Елховском районе пострадал подросток.