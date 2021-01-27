На фасаде Дворца спорта на Молодогвардейской в Самаре появились фигуристы

На стене нового Ледового дворца появились фигуристы Фото: Дмитрий Орлов

В обновленном здании Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре вовсю ведутся отделочные работы. Архитектор Дмитрий Орлов, который проектировал здание нового ледового дворца, находится на месте стройки и контролирует процесс лично.

Недавно, Дмитрий Орлов опубликовал фотографии нового панно с хоккеистами, которое было воспроизведено в память о старом дворце. Обновленные панно со спортсменами были вписаны и стилизованы в новый масштаб современного здания.

Фасады бывшего Дворца спорта украшали керамические панно с гимнастами, легкоатлетами, фигуристами, конькобежцами и хоккеистами. Однако архитектор решил воссоздать только хоккеистов и фигуристов.

- Вот и фигуристы. На этом всё, больше панно не будет, - подписал фото со стройки Дмитрий Орлов на своей странице в социальных сетях.

Новые панно не керамические как были ранее, а сделаны из литого фибробетона и окрашены в массе. Фигуры спортсменов выступают из плоскости фона на пару сантиметров, что создает иллюзию объемного изображения. Исполнителем заказа выступила производственно-строительная компания «Новый век».