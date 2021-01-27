В Тольятти провели мини-концерт у дома блокадницы

Военнослужащие провели мини-концерт у дома блокадницы

Военнослужащие Центрального военного округа провели мини-концерт у дома 95-летней блокадницы в Тольятти.

Ванда Леонардовна Пародня родилась в Ленинграде. Когда началась война, ей было 15 лет. Она помнит, как мать отдала ей последний кусок хлеба и умерла от голода. Три дня девочка пролежала на теле матери, оплакивая ее. В дальнейшем она оказалась в госпитале, но как именно – не помнит. Желая отомстить врагу, до конца войны она сверхурочно работала на оборонном заводе, где делали снаряды для реактивных систем «Катюша». В 1943 году была ранена в ногу во время бомбежки. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».

Сейчас Ванда Леонардовна живет в Тольятти. «По воле судьбы я после войны оказалась в Тольятти. Но однажды ездила в Ленинград. Хотела найти могилу матери. Вместо этого нашла мемориальную доску и как сегодня помню надпись на ней: «Их имен благородных мы здесь перечислить не можем. Так их много под вечной охраной гранита, но знай, внимающий этим камням, никто не забыт, ничто не забыто», - говорит Ванда Леонардовна.

Военный оркестр сыграл для ветерана попурри из знакомых военных мелодий. Ванда Леонардовна наблюдала за оркестром из окна своей квартиры. Представители бригады и ветеранских организаций поблагодарили участницу войны за мирное небо над головой, вручили ей цветы, а также памятные и сладкие подарки.