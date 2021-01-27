В Самаре проходит Зимний Грушинский фестиваль-2021

В Самаре стартовал Зимний Грушинский фестиваль-2021

В Самаре стартовал Зимний Грушинский фестиваль. Как и летний Грушинский 2020 года, он проводится в онлайн-формате. Таким образом у большего количества поклонников авторской песни будет возможность насладиться песнями любимых исполнителей. Ближайший онлайн-концерт состоится уже в это воскресенье, 31 января.

В этот день в рамках зимнего фестиваля авторской песни остоится долгожданная встреча с легендарным коллективом - "Грушинским трио". Трансляция состоится на официальном сайте Грушинского фестиваля, а также на Youtube. Начало концерта в 17:00 по московскому времени.

В ближайшее время организаторы Зимнего Грушинского обещают целую серию онлайн концертов известных исполнителей авторской песни.