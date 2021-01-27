Дмитрий Азаров поручил сделать доступными для граждан трансляции по лицензированию УК

Дмитрий Азаров поручил сделать доступными для граждан трансляции заседаний по лицензированию управляющих компаний

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил сделать доступными для граждан трансляции заседаний по лицензированию управляющих компаний. Такое поручение глава региона дал во время заседания правительства, где рассматривался вопрос о внесении изменения в статью 28.1 Закона Самарской области «О жилище».

Руководитель Государственной жилищной инспекции Самарской области Виктория Каткова предложила проводить заседание комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в режиме видеоконференцсвязи, чтобы обеспечить доступ гражданам старше 65 лет, которые сейчас находятся на самоизоляции.

Губернатор одобрил предложение и поручил делать трансляции заседаний в сети Интернет, чтобы они были доступными общественности и СМИ.

«Давайте эту возможность использовать и для повышения открытости комиссии. Транслировать это в интернет, в прямом эфире, чтобы все заинтересованные, в первую очередь, те жилые дома, которые та или иная компания обслуживает, могли видеть, как рассматривался вопрос. Полная прозрачность для собственников жилья должна быть обеспечена. Это принцип работы правительства – открыто, в интересах людей», - отметил губернатор.