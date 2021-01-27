«Крылья Советов» объявили о назначении на пост заместителя гендиректора Дмитрия Галямина

Дмитрий Галямин в прошлом футболист, после окончания карьеры он стал спортивным функционером. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» объявили о назначении на должность заместителя генерального директора Дмитрия Галямина. Сообщение появилось на официальном сайте футбольного клуба.

- В «Крыльях» Дмитрий Галямин займет пост заместителя директора по спортивным вопросам и молодежной политике. Дмитрий Александрович родился в 1963 году в Москве. Мастер спорта, выступал за национальные сборные СССР и России. Имеет опыт выступлений за ЦСКА и испанские команды. Был спортивным директором в «Динамо» и возглавлял академию «Кайрата», - говорится на сайте «КС».

Напомним, ранее о назначении Галямина на пост заместителя гендиректора в эфире программы «Фан-зона» на радио «КП-Самара» рассказывал гендиректор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий.