В Новокуйбышевске водитель сбил детей на переходе, отвез их домой и скрылся

Девочки переходили дорогу в темное время суток без светоотражающих элементов на одежде Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

ДТП с несовершеннолетними пешеходами произошло вечером, 23 января, в Новокуйбышевске. По данным ГУ МВД, водитель 1974 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двух 13-летних девочек, которые возвращались домой из гостей.

Водитель посадил пострадавших к себе в машину и отвез их домой. После мужчина уехал в неизвестном направлении.

- 25 января девочки самостоятельно обратились в больницу и были госпитализированы, - рассказали в ГУ МВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность водителя и задержали его. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.