Дети с инвалидностью в Самаре будут получать услуги по реабилитации на дому

Губернатор поддержал изменения в закон, касающийся реабилитации детей-инвалидов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр социально-демографической и семейной политики региона Марина Антимонова предложила внести изменения в закон Самарской области, которым утвержден перечень соцуслуг. Дети с тяжелыми формами инвалидности и множественными нарушениями здоровья будут получать социальные услуги по реабилитации в домашних условиях.

В настоящее время такая мера предоставляется на период распространения коронавирусной инфекции, министр социально-демографической и семейной политики предложила оказывать услуги по реабилитации на дому на постоянной основе.

- Это большой перечень услуг, который мы сможем оказывать на дому детям с тяжелыми формами инвалидности, нуждающимся в постоянной посторонней помощи. Мы это апробировали в период ограничений из-за коронавирусной инфекции и увидели, насколько востребована для семей такая выездная работа реабилитационных учреждений, – подчеркнула Марина Антимонова.

Также Марина Антимонова добавила, что такие меры должны также касаться и тех детей, которые постоянно проживают в учреждениях социального обслуживания.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал инициативу министра и подчеркнул важность разработки дополнительных мер поддержки для жителей региона. По поручению главы региона данные меры будут оформлены законодательно.

- Очень важное направление, и я считаю, что в этой ситуации мы должны действовать именно так – на опережение. Необходимо нарабатывать проекты, идя навстречу жителям региона, - отметил Дмитрий Азаров.