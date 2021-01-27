Директор медицинского колледжа прокомментировала ситуацию с видеообращением студентки по поводу принудительной вакцинации

Информация о факте принудительной вакцинации студентов не подтвердилась Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной» Надежда Викторовна Ярочкина прокомментировала ситуацию с видеообращением студентки 2 курса «Новокуйбышевского медицинского колледжа». Ранее появилось видео, где студентка рассказывает, что заведующая учебной частью колледжа заставляет ее пройти вакцинацию от коронавируса перед тем, как идти на практику в лечебное учреждение.

Губернатор Дмитрий Азаров поручил проверить эту информацию и напомнил, что вакцинация носит исключительно добровольный характер.

Директор Самарского медицинского колледжа Надежда Ярочкина рассказала, что информация о факте принудительной вакцинации студентов не подтвердилась. Также директор отметила, что согласно графику учебного процесса прохождение производственной практики студентами вторых курсов в первом квартале 2021 года не предусмотрено.

По словам Ярочкиной, в колледже действительно проводится санитарно-просветительская работа среди сотрудников и студентов по вопросам вакцинации как наиболее эффективном способе профилактики инфекционных заболеваний.