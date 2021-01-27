Сообщник Веры Рабинович стал жертвой неизвестной болезни

Прокофьев не вышел на связь из СИЗО из-за плохого самочувствия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня в Самарском областном суде должны были начать рассматривать апелляционные жалобы на приговор бывшему следователю Вере Рабинович и двум ее сообщникам, которых обвиняли во взяточничестве.

Напомним, по версии следствия, Рабинович за незаконное вознаграждение обещали помочь с расследованием по заявлению тольяттинского предпринимателя. В декабре 2018 года сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали саму Рабинович с 2,5 млн рублей, ее подругу Жанну Назарову и старого знакомого Виталия Прокофьева. 11 августа 2020 года Веру Рабинович признали виновной в получении взятки и приговорили к 8 годам колонии общего режима, плюс лишили ее звания полковника юстиции. Назаровой дали 7 лет лишения свободы, Прокофьеву - 4 года колонии строгого режима.

Все они приговор обжаловали, назвав его несправедливым, незаконным и необоснованным, однако озвучить свои доводы сегодня не смогли.

Как объявили в Самарском областном суде, Виталий Прокофьев не вышел на связь из СИЗО, потому что был экстренно переведен в другое место мз-за плохого самочувствия. При этом защитник Прокофьева затруднился пояснить, что с его клиентом - еще недавно он был совершенно здоров.

Заседание перенесли на февраль, слушания обещают быть интересными, тем более, что начались с отвода, который Вера Рабинович заявила председательствующему судье. Однако коллеги судьи посчитали, что на ее объективность не может повлиять тот факт, что в июне 2019 года она оставила без удовлетворения жалобу адвоката Рабинович на продление срока ареста экс-следователю.

Кроме того, в рамках этого дела планируют решить судьбу денег, которые передавались в качестве взятки - вернут ли их взяткодателю или обратят в доход государства, пока не ясно.