Самарские синоптики обещают снегопад на последние выходные января Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28 января, в четверг, синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха в Самаре и области до -13 ночью. Днем в Самаре температура будет колебаться от -4 до -9 градусов. Осадков не прогнозируется, ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 7-12 м/с.

В эту пятницу, 29 января, в Самаре пойдет снег. Температура воздуха днем от -1 до -6 градусов, а ночью не превысит отметки -13.

В субботу в городе и области также будет идти умеренный снег. Синоптики прогнозируют в этот день сильный ветер с порывами до 18 м/с. Несмотря на это, в Самаре значительно потеплеет, днем от 0 до -2 градусов, а ночью температура воздуха будет держаться в пределах от -4 до -6 градусов.