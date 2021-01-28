В Самарской области появятся новые камеры фиксации нарушений ПДД

На дорогах появятся новые камеры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области планируется установить новые камеры фиксации нарушений ПДД. Предполагается, что на дорогах появятся универсальные комплексы, способные фиксировать по несколько нарушений одновременно. В ближайшие три годы собираются установить несколько сотен таких камер по области.

Также появятся новые передвижные камеры. Они смогут фиксировать нарушения сразу на нескольких полосах. Новые комплексы появятся взамен устаревших прежних.

Ранее в Самаре провели рейд, во время которого ловили водителей, которые ездят с нечитаемыми номерами.