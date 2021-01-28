Мошенники навязывают самарцам установку приборов учета

Самарцев призывают не верить мошенникам, которые якобы ставят приборы учета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в начале года активизировались мошенники, которые навязывают установку приборов учета. Они представляются сотрудниками горгаза, водоканала или самарских коммунальных систем, проникают в квартиру к доверчивым гражданам и ломают счетчик. При этом предлагают услуги по установке нового счетчика, стоимость которых завышена в несколько раз.

В "РКС-Самара" предупреждают, что не ходят по квартирам с предложением установить счетчик или сделать его поверку.

Срок поверки приборов учета холодного водоснабжения составляет 6 лет. При этом граждане обязаны сами следить за своим счетчиком, им самим нужно вызывать специалистов, чтобы делать поверку.

Самарцев призывают быть бдительными и обо всех случаях мошенничества сообщать в правоохранительные органы.