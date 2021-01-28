В Самарской области погасили более 200 млн рублей долгов по зарплате

В Самарской области в 2020-м году погасили долги по зарплате на 231,13 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в 2020-м году погасили долги по зарплате на 231,13 млн рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Ситуация с задолженностями рассмотрели на заседании комиссии при региональном правительстве. За прошедший год рассмотрели проблемные ситуации в 45-ти компаниях, из которых в 22-х полностью погасили задолженности, в 14-ти зарплату выплатили частично.

По состоянию на конец января начавшегося года, в Самарской области имеются крупные задолженности в 31-й организации. Более 70% общей суммы долгов приходится на организации, находящиеся в состоянии банкротства.

Среди компаний, оказавшихся в сложной ситуации, имеются организации, пострадавшие из-за пандемии. Так, в тольяттинской компании по производству мебели скопились долги в 8 млн рублей перед 70-ю сотрудниками. Производитель ведет переговоры о крупном заказе на 900 предметов мебели, начались поставки сырья. Предполагается, что в ближайшие полгода долги выплатят.

Ранее сообщалось, что разработчик электромобилей Zetta выплатил долги по зарплате после вмешательства прокуратуры.