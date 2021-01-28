Церемонию награждения премии «Серебряных Лучник – Самара» можно будет посмотреть в Zoom

Победителей премии "Серебряный лучник - Самара" назовут 29 января

В пятницу, 29 января, назовут победителей премии «Серебряный Лучник – Самара». Из-за антивирусных ограничений традиционное мероприятие пройдет в гибридном формате: на вручении наград в студии ГТРК «Самара» будут присутствовать только члены жюри и победители конкурса, а зрители смогут присоединиться к событию онлайн. Стать участником трансляции в Zoom можно по ссылке https://us02web.zoom.us/j/2223590595?pwd=dW9zejhhNllkMDZEV3R1ajNXS2xpUT09.

Идентификатор конференции: 222 359 0595. Код доступа: samara2020.

«В 2020-м онлайн-участие в различных мероприятиях успело стать привычным форматом. Уверена, что трансляция в интернете позволит собрать намного больше зрителей, чем могло бы уместиться в студии. Приглашаю на платформу Zoom всех, кто хочет не просто узнать имена победителей, а познакомиться с механикой «победных» проектов, получить информацию, интересную для любого профессионала», – говорит генеральный директор агентства коммуникаций «ПРАТОН», исполнительный директор премии «Серебряный Лучник – Самара» Татьяна Мокшина.

Церемония начнется в 14:00 по самарскому времени. «Комсомольская правда – Самара» является информационным партнером премии.