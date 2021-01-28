«Крылья Советов» сыграли вничью с командой Иржи Ярошика

Словенцы отыгрались только на 90-ой минуте. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» сыграли вничью в первом матче второго сборе в турецком Белеке. Соперник – чемпион Словении «Целе», который возглавляет бывший игрок «Крыльев» Иржи Ярошик. Контрольный матч завершился со счетом 1:1.

На 45 минуте счет открыл лучший бомбардир «КС» этого сезона Иван Сергеев. Отыграться словенцы смогли на 90-ой минуте: Иван Божич реализовал пенальти.

Следующий контрольный матч «Крылья» проведут в понедельник, 1 февраля, против представителя Российской премьер-лиги «Сочи». После самарцев ждут еще две товарищеские игры – с «Кайратом» и «Будучностью» 6 и 7 февраля.